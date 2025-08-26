ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Минорен финал на уникалното за дамския ни волейбол...

Минорен финал на уникалното за дамския ни волейбол лято

Снимка: FIVB

Уникалното за женското направление на българския волейбол лято приключи минорно.

След световната титла на тима до 19 г. и четвъртото място на мондиала до 21 г. България отпадна от груповата фаза на дамския форум в Тайланд.

Младата селекция на Антонина Зетова имаше минимални аргументи срещу европейския шампион Турция и загуби с 0:3. Така комшийките и Канада с по 2 победи продължават в елиминациите, а нашите и испанките ще се борят и за точки за ранглистата в двубоя на честта помежду си утре.

На световното в Тайланд България е без капитана си Елица Атанасиевич, която го пропуска по лични причини, и контузената Радостина Маринова.

В състава са 4 от световните ни шампионки до 19 г. - Димана Иванова, Виктория Нинова, Калина Венева и Дарина Нанева.

Те и съотборничките им в състава на треньора Атанас Петров донесоха уникален успех не само на дамския ни волейбол, но и въобще на колективните ни спортове. Световната титла от първенството в Хърватия и Сърбия е първата въобще в женското им направление. При мъжете отново волейболът отсрамва България със злато от мондиала за младежи в Кайро през 1991 г.

Под ръководството на Драган Нешич отборът до 21 г. също се представи много силно, попадайки в топ 4 на света.

За съжаление, първият ни тим стартира лошо със загуба от Канада. Преди заминаването Зетова акцентира именно върху този мач и важността да се вземе, за да се пробие към 1/8-финалите.

Снимка: FIVB

