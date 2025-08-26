Стадион “Лазур” пак светва за “нафтата”

Емблематичният стадион “Лазур” пак ще светне за "нафтата". Отборът отново ще играе официалните си мачове от Югоизточната трета лига на спортния комплекс в Бургас. Това ще стане, ако воденият от Тодор Киселичков тим приеме офертата, дошла от бившия шеф на “Нафтекс”, а после прокурист на ПСФК “Черноморец”, от годините на Красимир Балъков начело на отбора - Пламен Киряков.

“Да, имаме предложение от него, но под каква форма и всички подробности ще научим допълнително", заяви настоящият изпълнителен директор на “Нефтохимик” Михаил Атанасов. Пълна яснота внесе пред “24 часа” самият Киряков.

“Моята търговска фирма, на която съм председател на Съвета на директорите, има договор за наем със собственика на стадиона “Спорт пропърти”, зад която стои Митко Събев. Той е за наем за срок от 1 плюс 1 години. В качеството си на наемател, отправих предложение на ръководството на “Нефтохимик” да играят официалните си мачове на стадион “Лазур”, като най-добра алтернатива на “домакинствата” в Българово. При възможно най-добри условия за тях, най-вероятно срещу договор за реклама”, призна Пламен Киряков.

Любовта му към “нафтата” от миналото датира и с днешна дата. Синът му Максим Киряков, който е роден през 2010 г., е един от голмайсторите на елитната формация U18 на бургазлии. Именно на стадион “Лазур” тренират и играят официалните си срещи възпитаниците на треньорите Васил Цветанов и Костадин Джамбазов.