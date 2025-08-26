ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Омбудсманът: Срокът за възражение срещу изравнител...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21173897 www.24chasa.bg

Датчанин от "Манчестър Юнайтед" близо до "Наполи"

828
Снимка: фейсбук на "Наполи"

Нападателят на "Манчестър Юнайтед" Расмус Хойлунд скоро може да се присъедини към "Наполи", твърди трансферният гуру Фабрицио Романо в социалните мрежи. Преговорите на италианския клуб с "червените дяволи" относно трансфера на 22-годишния футболист са достигнали финалния етап.

Хойлунд играе за "Юнайтед" от 2023 г. Датчанинът има 26 гола и 6 асистенции в 95 мача за английския отбор. Договорът му с "Манчестър Юнайтед" е до 2028 година.

Transfermarkt оценява играча на 35 милиона евро.

Преди това националът на Дания е играл за "Аталанта", "Щурм" и "Копенхаген".

Снимка: фейсбук на "Наполи"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя