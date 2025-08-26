Датчанин от "Манчестър Юнайтед" близо до "Наполи"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят на "Манчестър Юнайтед" Расмус Хойлунд скоро може да се присъедини към "Наполи", твърди трансферният гуру Фабрицио Романо в социалните мрежи. Преговорите на италианския клуб с "червените дяволи" относно трансфера на 22-годишния футболист са достигнали финалния етап.

Хойлунд играе за "Юнайтед" от 2023 г. Датчанинът има 26 гола и 6 асистенции в 95 мача за английския отбор. Договорът му с "Манчестър Юнайтед" е до 2028 година.

Transfermarkt оценява играча на 35 милиона евро.

Преди това националът на Дания е играл за "Аталанта", "Щурм" и "Копенхаген".