"Манчестър Сити" плаща 30 млн. евро на ПСЖ за Донарума

Джанлуиджи Донарума.

"Манчестър Сити" е близо до привличането на вратаря на "Пари Сен Жермен" Джанлуиджи Донарума за около 30 милиона евро, твърди Football Italia.

Между клубовете се водят преговори, които биха могли да приключат през следващите часове. Вратарят вече се е разбрал за личите си условия.

ПСЖ първоначално е поискал 45-50 милиона евро за 26-годишния италианец, но клубът бе наясно, че цената ще бъде намалена, тъй като футболистът ще може да напусне като свободен агент след година.

Джанлуиджи Донарума премина в ПСЖ от "Милан" като свободен агент през лятото на 2021 г. 

