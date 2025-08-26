ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ненужен в "Реал" отива в Леверкузен

Марсело, Лукас Васкес и Тони Кроос крачат след пристигането си в Париж. Снимка: фейсбук на "Реал"

Бившият футболист на "Реал" Лукас Васкес ще продължи кариерата си в Германия, съобщава трансферният гуру Фабрицио Романо.

Испанецът ще подпише договор с "Байер Леверкузен". Споразумение между страните вече е постигнато. Играчът ще премине в клуба от Леверкузен като свободен агент. Играчът тайно е преминал медицински преглед и сделката ще бъде обявена до часове.

34-годишният футболист е с "белите" от 2007 г., като записа 402 участия. През това време той спечели 23 титли: пет Шампионски лиги, пет световни клубни първенства, четири Суперкупи на УЕФА, четири титли на Испания, четири Суперкупи на Испания и една Купа на краля.

