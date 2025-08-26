Анчелоти отсвири Неймар и звездите на "Реал" за мачовете на Бразилия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти обяви състава за квалификационните мачове за световното първенство през 2026 година срещу Чили и Боливия. Италианският специалист не повика нападателя на "Сантос" Неймар, както и нито един от бразилските звезди на бившия си клуб "Реал Мадрид".

Бразилия посреща Чили на 5 септември на "Маракана", а пет дни по-късно гостува на Боливия.

Треньорът обясни, че не е повикал Неймар, защото има лека контузия, получана на мач с клубния му тим "Сантос".

"Не съм водил конкретни разговори с Неймар и Родриго. Те са наясно, че за да са част от националния отбор на Бразилия, но трябва да са в добра форма. Няма нужда да им го обяснявам", каза Анчелоти.

Съставът на Бразилия:

Вратари: Алисон ("Ливърпул"), Бенто Крепски ("Ал Насър"), Уго Соуза ("Коринтианс").

Защитници: Алесандро ("Лил"), Алекс Сандро ("Фламенго"), Кайо Енрике ("Монако"), Дъглас Сантос ("Зенит"), Фабрисио Бруно ("Крузейро"), Габриел Магаляеш ("Арсенал"), Маркиньос (ПСЖ), Вандерсон ("Монако"), Уесли ("Рома").

Халфове: Андрей Сантос ("Челси"), Бруно Гимараеш ("Нюкасъл"), Каземиро ("Манчестър Юнайтед"), Жоелинтон ("Нюкасъл"), Лукас Пакета ("Уест Хем").

Нападатели: Естевао ("Челси"), Габриел Мартинели ("Арсенал"), Жоао Педро ("Челси"), Кайо Жорже ("Крузейро"), Луис Енрике ("Зенит"), Матеус Куня ("Манчестър Юнайтед"), Рафиня ("Барселона"), Ричарлисон ("Тотнъм").