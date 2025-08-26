Григор Димитров разтърси с признание: След контузията плаках с глас няколко часа в съблекалнята

Българската звезда от световен ранг в тениса Григор Димитров направи разтърсващо признание.

34-годишният ни ас разкъса гръден мускул в началото на юли по време на срещата си от четвъртия кръг на "Уимбълдън" срещу водача в световната ранглиста Яник Синер (Ит).

Димитров беше принуден да се откаже в началото на третата част при 2:0 сета за него.

"Не искам да мисля за случилото се тогава, защото е много болезнен момент. Физическата болка не ме притесняваше толкова, а по-скоро психологическия аспект на нещата. Беше нереално. Спомням си, че веднага след като получих контузията отидох в съблекалнята и плаках с глас няколко часа. След това съзнанието ми изцяло се промени. Станах, изкъпах се и вече мислех само за това да се концентрирам върху възстановяването", сподели Григор пред списание Menswear.

"Възстановяването е по-дълго, отколкото очаквах, но в същото време и аз не избързвам със завръщането си на корта. Винаги съм се опитвал да бъда в оптимална форма и съм се стремял да се представям възможно най-добре", добавя Димитров.