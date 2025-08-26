ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Български защитник отново титуляр в елита на Португалия

Атанас Чернев е най-високият на горния ред при отборната снимка преди мача с "Алверка" Снимка: "Ещрела"

Българският защитник Атанас Чернев бе титуляр за "Ещрела" (Амадора) и в третия кръг от португалския елит, а тимът му направи 2:2 у дома с "Алверка".

Седрик Нуози даде преднина на гостите в 37-ата минута, а в добавеното време на първата част Марези удвои аванса им. Фабио Роналдо намали изоставането на Ещрела в седмата минута от продължението на първото полувреме.

В началото на втората част останаха с червен картон на Пауло Морейра.

В 63-тата минута Сидни Лопес Кабрал направи резултата 2:2 с точно изпълнен пряк свободен удар.

Чернев рита цял мач като средата на тройката централни бранители.

"Ещрела" е на 12-тото място с 2 точки.

