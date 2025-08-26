"Лудогорец" продаде французин в шампиона на Мароко срещу солидна сума

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Серийния първенец у нас "Лудогорец" (14 титли поред) реализира силен изходящ трансфер, след като продаде френския халф Мунир Шуиар на шампиона на Мароко "Ренесанс" (Беркан), съобщават от Разград.

В понеделник вечерта двата тима финализираха успешно преговорите, като играчът пристигна в африкански страна и премина медицински изследвания. "Орлите" ще приберат солидна сума от сделката, като запазват процент при следващ трансфер на играча.

Мунир Шуиар бе привлечен в "Лудогорец" през септември 2023 година от турския "Истанбул Башакшехир". Впоследствие полузащитникът бе преотстъпен първо на френския "Амиен", а след това на швейцарския "Цюрих".

Мунир се завърна в Разград през юни и от началото на сезона записа 10 мача с 2 асистенции в Първа лига и квалификациите на Шампионската лига и Лига Европа.