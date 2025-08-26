Илиан Илиев обяви състава на България за Испания и Грузия, върна Чочев

Селекционерът на България Илиан Илиев обяви пълния списък с футболисти, на които ще разчита за първите два мача от квалификационната кампания за световното догодина.

На 4 септември тимът ни посреща европейския шампион Испания на стадион "Васил Левски" в София от 21,45 ч, а 3 дни по-късно гостуват на Грузия на стадион "Борис Пайчадзе" в Тбилиси от 17,00 ч.

Илиев върна спрямо юнските контроли в състава Ивайло Чочев от "Лудогорец", а Емил Ценов (ЦСКА 1948) е викнат за първи път. Радослав Кирил за първи път е призован като играч на "Левски". Синът на селекционера - Илиан Илиев-младши, не е в списъка. Той е резерва в ЦСКА.

Ето и пълния списък с повиканите играчи:

Вратари:

Димитър Митов (Абърдийн, Шот), Иван Дюлгеров (Шериф, Мол), Светослав Вуцов (Левски)

Защитници:

Алекс Петков (Кифисия, Гър), Росен Божинов (Антверп, Бел), Християн Петров (Хееренвеен, Нид), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат, Гер), Кристиан Димитров (Левски), Антон Недялков (Лудогорец), Николай Минков (Ботев, Пд), Живко Атанасов (Черно море), Емил Ценов (ЦСКА 1948)

Полузащитници:

Илия Груев (Лийдс, Анг), Андриан Краев (Апоел, Тел Авив, Изр), Георги Миланов (Динамо, Букурещ, Рум), Станислав Шопов (Осиек, Хър), Марин Петков (Левски), Васил Панайотов (Черно море), Ивайло Чочев (Лудогорец), Светослав Ковачев (Арда)

Нападатели:

Кирил Десподов (ПАОК, Гър), Мартин Минчев (Краковия, Пол), Лукас Петков (Елверсберг, Гер), Алекс Колев (Нантон, Кит), Владимир Николов (Корона, Пол), Радослав Кирилов (Левски)