"Тренто" може да спре връщането в България на Казийски

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ветеранът Матей Казийски (на 23 септември става на 41 г.) поддържа форма с италианския "Тренто", след като стана ясно, че е на път да се завърне след 20 г. във волейболното ни първенство с екипа на вицешампион "Локомотив Авиа".

Един от асовете на "Тренто" - посрещачът Даниеле Лавия, обаче претърпя операция заради сериозна фрактура на 2 пръста на дясната ръка, съпроводена с нараняване на сужохилията, получени по време на тренировка на "скуадра адзура".

На въпрос каква ще бъде реакцията на клуба генералният мениджър Бруно Да Ре обяви:

"Казийски е тук, тренира с нас и, честно казано, ще си поговорим."