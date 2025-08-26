ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Тренто" може да спре връщането в България на Казийски

Матей Казийски забива. Снимка: "Тренто"

Ветеранът Матей Казийски (на 23 септември става на 41 г.) поддържа форма с италианския "Тренто", след като стана ясно, че е на път да се завърне след 20 г. във волейболното ни първенство с екипа на вицешампион "Локомотив Авиа".

Един от асовете на "Тренто" - посрещачът Даниеле Лавия, обаче претърпя операция заради сериозна фрактура на 2 пръста на дясната ръка, съпроводена с нараняване на сужохилията, получени по време на тренировка  на "скуадра адзура".  

На въпрос каква ще бъде реакцията на клуба генералният мениджър Бруно Да Ре обяви:

"Казийски е тук, тренира с нас и, честно казано, ще си поговорим."

