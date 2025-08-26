Официално: Ботас и Перес ще са пилотите на "Кадилак" във Формула 1

Това, за което се говори от дни, вече е факт.

Валтери Ботас и Серхио Перес ще бъдат пилотите на новия отбор във Формула 1 - "Кадилак". Двамата имат общо 16 победи (10 за финландеца, 6 за мексиканеца) и се завръщат в световния шампионат.

През 2023 г. Перес остана втори след съотборника си в "Ред Бул" Макс Верстапен, но бе отстранен от отбора в края на следващия сезон, въпреки че бе подписал договор за още 2 години. Мексиканският пилот е подкрепян от своя сънародник милиардер Карлос Слим и се очаква да привлече нови спонсори за "Кадилак".

Ботас бе вицешампион с "Мерцедес" през 2019 и 2020 г., а после премина в "Заубер". Там нещата не се получиха и стана резервен пилот на "Мерцедес".

При завръщането си Валтери ще трябва да изтърпи наказание от 5 места назад на стартовата решетка, тъй като в последното си състезание със "Заубер" се удари с Кевин Магнусен.