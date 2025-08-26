ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Славия" взе юноша на "Цървена звезда"

Снимка: "Славия"

"Славия" привлече Никола Савич, съобщават от клуба. Договорът на сръбския защитник е за два сезона с опция за продължаване с още един.

24-годишният Савич е юноша на "Цървена звезда" и в кариерата си до момента е играл още за "Вележ" (Босна и Херцеговина), ИМТ "Белград" (Сърбия) и "Вождовац" (Сърбия).

Високият 191 сантиметра бранител е бивш юношески национал на Сърбия.

"Подсилването на защитната линия е основен приоритет за "белите" преди предстоящите важни мачове в Първа лига и турнира за купата на България. Всички в ПФК "Славия" желаят здраве и много успехи на Никола Савич", написаха от "Овча купел".

Снимка: "Славия"

