Калояна Налбантова загуби от олимпийска вицешампионка в дебюта си на световно

528
Калояна Налбантова Снимка: БФБадминтон

Двукратната европейска шампионка по бадминтон за девойки Калояна Налбантова допусна поражение при дебюта си на световно при жените.

В Париж нашата състезателка отстъпи пред петата поставена Пусарла Синдху (Индия) с 21:23, 6:21 за 39 минути.

30-годишната Синдху е олимпийска вицешампионка от Рио 2016, бронзова медалистка от Токио 2020, световна шампионка от 2019 година и двукратна сребърна медалистка от шампионати на планетата.

Налбантова, която страда от вирусно заболяване, започна отлично мача, поведе в резултата, а в края на първия гейм пропусна две възможност да поведе в резултата. Във втория гейм съперничката й доминираше и след 21:6 се класира за втория кръг на шампионата.

Така единствено петкратните европейски шампионки на двойки жени Габриела и  Стефани Стоеви продължават участие. В сряда сестрите ще играят срещу номер 16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия).

Калояна Налбантова Снимка: БФБадминтон

