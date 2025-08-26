ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия и Белгия скептични за конфискуване на рус...

Алдаир: "Левски" никога не се предава

1232
Алдаир Снимка: "Левски"

Десният защитник на „Левски" Алдаир, заяви, че заедно със съотборниците си ще се борят до последната минута на реванша от плейофите за Лигата на конференциите срещу АЗ в Алкмаар четвъртък. Нидерландците биха с 2:0 в София

„Когато пристигнах тук, не бях свикнал с всичко в страната. Вече бях излизал от Португалия, но за по-малко време, отколкото тук. Отделих доста време през първата година, за да се адаптирам добре. Считам, че с времето подобрих играта си. Ще се постарая да продължа по същия начин. „Левски" е отбор, който никога не се предава. Ще дадем най-доброто от себе си", започна изказването си на официална пресконференция преди мача-реванш с „АЗ Алкмаар" Алдаир.

„Както отбеляза и нашият треньор, не се предаваме до последната минута. Ще опитаме да преодолеем елиминацията, отиваме със същото желание, ще търсим бърз гол. Конкуренцията във футбола е нещо, което се случва за добро, това те кара да израстваш. Всички играчи трябва да работят здраво. В отбора има конкуренция, тя винаги е здравословна", сподели още португалският краен бранител.

Алдаир Снимка: "Левски"

