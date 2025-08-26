Алдаир: "Левски" никога не се предава

Десният защитник на „Левски" Алдаир, заяви, че заедно със съотборниците си ще се борят до последната минута на реванша от плейофите за Лигата на конференциите срещу АЗ в Алкмаар четвъртък. Нидерландците биха с 2:0 в София

„Когато пристигнах тук, не бях свикнал с всичко в страната. Вече бях излизал от Португалия, но за по-малко време, отколкото тук. Отделих доста време през първата година, за да се адаптирам добре. Считам, че с времето подобрих играта си. Ще се постарая да продължа по същия начин. „Левски" е отбор, който никога не се предава. Ще дадем най-доброто от себе си", започна изказването си на официална пресконференция преди мача-реванш с „АЗ Алкмаар" Алдаир.

„Както отбеляза и нашият треньор, не се предаваме до последната минута. Ще опитаме да преодолеем елиминацията, отиваме със същото желание, ще търсим бърз гол. Конкуренцията във футбола е нещо, което се случва за добро, това те кара да израстваш. Всички играчи трябва да работят здраво. В отбора има конкуренция, тя винаги е здравословна", сподели още португалският краен бранител.