Гангрена едва не “изяде” крака му, но той оцеля и се върна за последното си шоу

След 11 тежки операции Санти Касорла мислеше да се откаже, но синът му го убеди да остане и да бъде пример за младите футболисти

Целият му свят се преобърна наопаки, когато лекарите го уведомиха, че може да куца до края на живота си и не трябва да мисли за футбол. Вече беше преживял няколко операции, а всяка следваща се оказваше по-неуспешна от предишната.

В най-тежкия миг болката и страхът от вероятността да изгуби крака си тотално сринаха психиката на Санти Касорла. И в този момент на преден план излезе синът му Енцо, който по неповторим детски начин успя да върне на баща си надеждата, че най-лошото ще се размине и ще дойдат по-добри времена. Касорла послуша съветите му и повярва в собственото си чудо.

След 11 операции и гангрена, която за една бройка да "изяде" крака му, той се завърна за своето финално шоу. Бившият испански национал ще изиграе последния си сезон с екипа на "Реал Овиедо", но всяка от следващите му минути на терена трябва да е вдъхновение за по-младите играчи.

Да започнем от онзи ден, в който безоблачното ежедневие на Касорла беше счупено на малки парченца. По време на мача Испания-Чили Касорла получи уж безобиден удар в десния крак, който трябваше да отшуми още на същата седмица. Само че болката отказа да си отиде. Халфът на "Арсенал" игра цели 3 г., страдайки тихо и отказвайки по-сериозно лечение, за да не наруши игровия си ритъм. Накрая силната му воля не успя да надвие физическите страдания и двукратният европейски шампион се остави в ръцете на лекарите.

Някои от тях явно не успяха да си свършат добре работата и Касорла трябваше да премине през множество операции. По време на една от тях получи

тежка инфекция, която

унищожи почти 11 см

от ахилесовата му става

и едва не му костваше крака. Лекарите му съобщават, че гангрената напредва, костта е омекнала и може да се наложи ампутация. Най-страшното се разминава и пациентът минава през поредната сложна операция – хирурзите взимат кожа от лявата му ръка, върху която е нарисувана татуировка с името на дъщеря му, и я присаждат върху десния глезен, за да спасят ахилеса.

"Глезенът ми приличаше на сложен пъзел за лекарите и те буквално в последния момент успяха да наредят отделните парченца и да излекуват крака ми", спомня си Касорла. Докато лежи в болницата, в главата му се оформя категоричната мисъл, че е време да сложи край на футболната си кариера.

"Обадих се на съпругата ми, за да ѝ кажа, че приключвам с това, което съм правил до този момент, и най-сетне ще имаме достатъчно време, за да бъдем заедно. После обаче ми се обади Енцо и каза:

"Не, татко, моля те,

опитай отново

Обещавам ти, че утре ще се чувстваш по-добре. Обичам да те гледам с екипа на "Арсенал". Стиснах зъби и реших, че заради него и семейството си ще направя всичко по силите си, за да се върна на терена", спомня си бившият испански национал. Лекарите този път също са свършили добра работа. Единствените, които не са особено въодушевени от щастливото развитие на събитията, са шефовете на "Арсенал".

"Започнах тренировки и когато се почувствах достатъчно силен, отидох и ги помолих да ми дадат още един шанс. Те бяха пределно честни с мен и отвърнаха, че не вярват да успея да играя футбол на високо ниво след почти двегодишно отсъствие. Не се разделихме с лоши чувства, а аз си оставам близък приятел с Микел Артета и се надявам един ден отново да сме в един и същи екип", казва още Касорла, който получава така важния втори шанс от ръководството на "Виляреал". В крайна сметка двукратният европейски шампион изигра още 86 мача с екипа на "Жълтата подводница", а след това отиде в катарския "Ал Сад".

Този сезон обаче бившият халф на "Арсенал" се готви за последното си вълнуващо приключение. През миналия сезон той имаше основна заслуга за завръщането на "Реал Овиедо" в испанския елит и сега ще се наслаждава на случващото се. "Сега съм на 40 и

мисля много по-различно

от 20-годишното ми "аз"

Някога предсезонната подготовка ми носеше само отегчение, но сега се наслаждавах на тренировките, на разговорите със съотборници и с феновете, които ни следват навсякъде. Дори самото пътуване до стадиона ми носи удоволствие", категоричен е ветеранът.

След завръщането си в отбора, откъдето тръгна за големия футбол, той пожела да получава заплата от 1 евро на месец, но се оказа, че така ще наруши правилата, и в крайна сметка получаваше минималната разрешена годишна заплата от малко над 92 000 евро. Голяма част от тези пари той превеждаше по сметката на детско-юношеската школа на клуба. Сега, когато ще играе с "Реал Овидео" в елита, опитният играч ще получава по-висока заплата, но обещава да продължи да дарява.

Феновете и без това са му достатъчно признателни, тъй като не друг, а именно той имаше основна заслуга за завръщането на тима в Примера. Шефовете на клуба също демонстрираха уважение, наричайки го "символ" и "емблема" при подписването на едногодишния му договор.

"Притеснявам се, когато ме обявят за символ. Сега искам да се насладя на хубави моменти през последната ми футболна година и да предам от моя опит на младите. През целия си живот съм опитвал да помагам на хората и ще продължа да го правя и след като приключа с тази част от живота си", категоричен е Касорла.