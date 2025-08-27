Вълнуващи мисии доказват, че всеки ден може да е Коледа

Идва Коледа! Да, няма грешка! Коледа подрани - чудесата са възможни и в разгара на горещото лято. Мечтаните подаръци тази година пристигат при вас, още докато сте във вихъра на лятното настроение. Готови ли сте за Inbet Коледа? Българският букмейкър не просто влиза в ролята на любимия на всички Дядо Коледа, но е подготвил неустоими подаръци, с които и есента, и зимата се усещат като лято.

Новата кампания Inbet Коледа стартира, а голямата награда не е шейната на Дядо Коледа, а легендарен автомобил с повишена проходимост и емблематичен дизайн, който очаква своя щастлив собственик, за да докаже, че всеки ден може да е Коледа. Спечелилият грандиозния подарък може да го потвърди лично.

Освен луксозния немски автомобил участниците може да спечелят и фантастични парични награди. А по тази начин да си изберат сами желани подаръци и да си подарят незабравими емоции - още една голяма и прекрасна възможност за звездно настроение. Очакват ги и много бонуси.

Какъв е механизмът на участието?

Изпълнение на мисии (спорт и казино)

При завършен прогрес бар - отваряне на 5 подаръка (кутии) и избор на награда

Шансове за големи парични печалби на три нива

Кампанията включва също специални седмици и бонуси, брандирани колела с награди и събиране на колекция от символи, които може да ти подарят допълнително коледно настроение и солиден бюджет за подаръци. За да се пототиш изцяло в празничното настроение, има и мини игра с "коледна елха".

Как да участваш и ти за големите награди?

Кампанията ще бъде активна до 22 септември 2025 г. До тази дата всички желаещи ще имат възможност да трупат участия и да са от щастливците, които могат рано да подсигурят коледните си подаръци. При това без да се редят на опашки по магазините - докато се забавляват. Подробности за промоцията - тук.

А на 23 септември ще бъде изтеглен и печелившият за грандиозната награда - голям, модерен и луксозен автомобил. През последните години Inbet се утвърди като модерен оператор, който акцентира както върху високата фирмена култура, така и върху вълнуващото преживяване на своите клиенти. Компанията продължава да се развива и дава заявка за още много бъдещи изненади и игри.

Но сега е време за актуалната. Време е за Коледа! Inbet Коледа!