ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Товарен влак блъсна кола на жп прелез в Симеоновгр...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21178118 www.24chasa.bg

ЦСКА 1948 продава юноша на ЦСКА в Русия

1704
Емил Ценов е изпреварил Леандро Годой в дербито между двата отбора с абревиатури ЦСКА, спечелено от този с индекс 1948 с 1:0. Снимка: Startphoto.bg

Капитанът на ЦСКА 1948 Емил Ценов ще напусне клуба в посока Русия. Това по вече станалия си традиционен метод съобщи в профила си във фейсбук финансовият благодетел на бистричани Цветомир Найденов.

"Успех в новия клуб, Майсторе!" гласи постът. Новата месторабота на централния защитник е "Оренбург", в който за последно в кариерата си се подвизаваше Благой Георгиев, като се очаква официално потвърждение.

23-годишният Ценов е юноша на ЦСКА, но не получи шанс за изява на стадион "Българска армия" и бе преотстъпен на "Литекс". След престоя си в Ловеч Ценов игра и за "Миньор" (Перник), преди през юли 2023 година да премине в ЦСКА 1948.

За него бранителят записа 89 мача с 2 гола. Часове преди новината за трансфера Ценов се сдоби с първа повиквателна за националния обор.

Той е в списъка на селекционера Илиан Илиев за световните квалификации с Испания и Грузия.

Емил Ценов е изпреварил Леандро Годой в дербито между двата отбора с абревиатури ЦСКА, спечелено от този с индекс 1948 с 1:0.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя