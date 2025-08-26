ЦСКА 1948 продава юноша на ЦСКА в Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Капитанът на ЦСКА 1948 Емил Ценов ще напусне клуба в посока Русия. Това по вече станалия си традиционен метод съобщи в профила си във фейсбук финансовият благодетел на бистричани Цветомир Найденов.

"Успех в новия клуб, Майсторе!" гласи постът. Новата месторабота на централния защитник е "Оренбург", в който за последно в кариерата си се подвизаваше Благой Георгиев, като се очаква официално потвърждение.

23-годишният Ценов е юноша на ЦСКА, но не получи шанс за изява на стадион "Българска армия" и бе преотстъпен на "Литекс". След престоя си в Ловеч Ценов игра и за "Миньор" (Перник), преди през юли 2023 година да премине в ЦСКА 1948.

За него бранителят записа 89 мача с 2 гола. Часове преди новината за трансфера Ценов се сдоби с първа повиквателна за националния обор.

Той е в списъка на селекционера Илиан Илиев за световните квалификации с Испания и Грузия.