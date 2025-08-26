6-има българи се пускат в първия ден на световното по джудо в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шестима наши джудисти излизат в първия ден на световното първенство в за юноши и девойки до 18 г. в София и по-точно в зала "Асикс Арена".

Жребият бе теглен днес в столичния хотел "Сенс".

При 50-килограмовите Цветелин Маринов започва с азера Рза Халили.

Българинът е носител на три медала от европейски купи досега, пети в Европа тази година и осми в световната ранглиста. Съперникът му е под №45.

В същата категория ще има още един наш представител - Николай Данаилов, който до момента няма медали на международното татами. Неговият противник ще е американецът Самуел Абделмалек, трети на панамериканското първенство.

При 55-килограмовите също ще има двама наши представители. Иво Галенков ще спори с Али Алмарзи (Кувайт), пети на азиатска купа през миналия сезон.

Младият ни талант пък е пети на младежкия олимпийски фестивал тази година, пети на европейските купи в Гърция и Унгария през миналата година, взима и бронз в Теплице (Чехия) на европейска купа през 2024-а.

В тази тази категория ще стартира и Емо Христов, който очаква победителя от двубоя между нидерландец и хърватин.

През миналия сезон Христов стана седми на европейската купа в Теплице, Чехия.

При кадетките ще има две наши представителки при 44-килограмовите.

Ема Василев досега няма медали на международната арена. Тя ще спори с Катарина Горанович (Сърбия), която на два пъти този сезон остана на крачка от подиума на европейски купи, пета в Чехия и в Полша. И печели сребро през миналата година в Словакия.

Ивон Тодорова ще излезе срещу Ювал Габай (Израел).

Българката има две седми места до момента на европейски купи. Съперничката ѝ е с опит, в топ 10 е на света, а на младежкия олимпийски фестивал взе сребро този сезон. Тя също е европейка вицешампионка от тази година.

По време на жребия ​приветствие към гостите отправиха Лиса Алън, генерален секретар на Международната федерация по джудо (IJF), както и президентът на БФ Джудо Румен Стоилов. Присъстваха още селекционерът на националния тим и член на управата на БФ Джудо Георги Георгиев, както и Диана Максимова, завеждаш международната дейност на БФ Джудо.

Гости на първенството ще са президентите на IJF Мариус Визер и на европейската централа EJU Ласло Тот, които ще останат у нас до края на шампионата в неделя, когато са и отборните срещи.

България за първи път в историята е домакин на световно първенство.

Срещите стартират в сряда, 27 август от 11 часа. Финалите са от 16,30 часа, които може да следите пряко и по БНТ 3.

Входът за зрителите е свободен.

Във всичките 5 дни на шампионата финалите са от 16,30 часа., в сряда стартът е от 11 ч, в четвъртък от 8,30 часа, в петък от 9,30 ч, а през уикенда от 10,30 часа.