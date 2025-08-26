Германец пребори Иван Иванов в битка на талантите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иван Иванов отпадна в първия кръг на "Чалънджър" в Манакор.

Турнирът се провежда в академията на Рафаел Надал в Майорка, където тренира шампионът за юноши от "Уимбълдън" и №1 в света.

16-годишният варненец загуби 6:7 (6:8), 5:7 от Джъстин Енгел. По-големият с година германец преди няколко стигна четвъртфинал на турнира от АТП в Щутгарт и стана най-младият с подобен успех на трева след великия си сънародник Борис Бекер. В момента Енгел е 220-и в ранглистата за мъже.

Следващото участие на Иван Иванов е на юношеския US Open в Ню Йорк.