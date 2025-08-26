Киселова поздрави участниците в европейския шампионат по пожароприложен спорт

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави участниците в Първия европейски шампионат по пожароприложен спорт, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание. Спортният форум, в който участват представители на Хърватия, Чехия, Германия, Полша, Румъния, Словакия, Украйна и България, беше открит с официална церемония на градския стадион в Долна баня.

Горда съм, че моята страна е домакин на Първия европейски шампионат по пожароприложен спорт, заяви в приветствието си председателят на Народното събрание. Наталия Киселова отбеляза, че тази година в Европа бяха наблюдавани безпрецедентни огнени стихии, които обхванаха огромни територии в Испания, Португалия, Франция, Гърция, България и т.н. Те отнеха човешки животи, унищожиха стотици хектари гори, изпепелиха жилища, затвориха пътища, посочи тя и добави, че тъжната картина на опожарените терени и изгорелите домове още веднъж ни е напомнила колко е важно всяка от страна да има добре подготвени кадри и да разполага с необходимите ресурси, за да се справи с огненото бедствие. Киселова поздрави участниците в Първия европейски шампионат по пожароприложен спорт Снимка: Пресцентър на Народното събрание

Приветствам инициативата за организиране на европейски шампионат, на който да се представят най-добрите огнеборци, да се покажат нови техники и да се обмени ценен практически опит за борба със стихиите, посочи Наталия Киселова. Тя подчерта, че изпитва уважение и респект към професионализма на огнеборците, към избора им на професия в помощ на нуждаещите се. Вярвам, че с всеотдайността Ви, с благородството и с отличните си качества Вие и занапред ще се радвате на заслуженото доверие и уважение на европейските граждани, допълни председателят на Народното събрание.

Наталия Киселова пожела на състезателите да бъдат здрави и да продължават да помагат на гражданите на своите страни и на своите колеги от Европа и света. Уверена съм, че в дните от шампионата ще покажете най-доброто от себе си, ще демонстрирате отборен дух и желание за победа, добави тя. Киселова поздрави участниците в Първия европейски шампионат по пожароприложен спорт Снимка: Пресцентър на Народното събрание

На откриването на Първия европейски шампионат по пожароприложен спорт присъстваха заместник министър-председателят Атанас Зафиров, министърът на вътрешните работи Даниел Митов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска, представители на медиите и много граждани.

Председателят на Народното събрание връчи отличията на победителите в състезанието за бързина при катерене по щурмова стълба за мъже.