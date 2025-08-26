ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още двама дебютанти в Шампионската лига, докато Бъ...

"Селтик" се провали за Шампионската лига, "Кайрат" изравни постижение на Мъри Стоилов

Рикардиньо преследва Рео Хатате от "Селтик". Снимка: Ройтерс

Първенецът на Казахстан "Кайрат" сензационно спря шотландския гранд "Селтик" за Шампионската лига.

Плейофният реванш в Аламати също завърши 0:0. Вратарят на домакините Темирлан Анарбеков спаси 3 дузпи и тимът му би с 3:2 при тях.

Така "Карайт" изравни постижение на българския треньор Станимир Стоилов. Преди 10 г. Мъри вкара "Астана" в групите на Шампионската лига за първи представител на бившата съветска република в най-авторитетния турнир.

Титуляр за "Кайрат" бе бившият нападател на "Левски" Рикардиньо, който бе сменен в 80-ата мин. Футболист на казахите е друг бразилец, играл у нас. Това е миналият през "Ботев" (Пд) и "Лудогорец" Жоао Пауло, който е с контузия и не бе в групата за историческия двубой.

