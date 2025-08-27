Още двама дебютанти в Шампионската лига, докато България ще чака поне 10 г. за участие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През 2016 г. чрез "Лудогорец" България за последно имаше участник в Шампионската лига. След това последваха 9 поредни неуспешни опита на разградчани за влизане в най-авторитетния европейски клубен турнир.

По онова време - преди 9 г., имената на отбори като "Пафос", "Бодьо/Глимт" и "Кайрат" бяха, ако не неизвестни, то познати само за тесни специалисти по футбола.

Тази вечер въпросните представители съответно на Кипър, Норвегия и Казахстан станаха дебютанти в Шампионската лига.

"Пафос" направи 1:1 у дома със сръбския гранд "Цървена звезда" и след 2:1 в Белград преодоля плейофния кръг, за да намира място в същинската фаза на новия формат на Шампионската лига с 36 отбора, който ще се разиграе за втори сезон.

След 5:0 у дома "Бодьо/Глимт" си позволи да падне 1:2 от "Щурм" в Австрия.

"Кайрат" пък отстрани шотландския гранд "Селтик" след дузпи.

Чакането на България пък ще продължи поне 10 г. Следващото лято ще стане ясно дали няма да е и повече.

Тогава пък ще се навършат 20 г. от първото влизане на български тим в Шампионската лига. Това бе "Левски".