Провал за "Лийдс" на Илия Груев в турнира за купата на лигата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Лийдс" на Илия Груев се провали гръмовно срещу резервите на един от смятаните за най-слаби отбори във второто ниво на английския футбол - "Шефилд Уензди", отпадайки от него след дузпи във втория кръг на турнира за купата на лигата.

При гостуването си тимът от Висшата лига успя да стигне до 1:1, но при дузпите не вкара нито една и домакините биха изненадващо и за самите себе си с 3:0.

Те откриха резултата без положение след левашки автогол на вратаря на "Лийдс" Карл Дарлоу в 63-ата мин. Резервата Джейдън Богъл изравни в 81-ата мин.

Груев започна титуляр, но след нещастното попадение на "Уензди" бе сменен.

Дотогава опорният халф се справи с дефанзивните си функции, обирайки няколко топки, спирайки в зародиш атаки и пресичайки 2 паса.

В ролята си на диспечер на топката се опита с остри пасове в дълбочина да направи атаките на "Лийдс" по опасни, но безуспешно. Пробва един шут от пряк свободен удар.