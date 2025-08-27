ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Язовир "Батак" пълен само 30%, преди 25 г. е бил с...

След 4 победи това лято България загуби от САЩ на волейбол

2216
Снимка: FIVB

След 4-те победи над САЩ на световни първенства по през това лято (2 на световните шампионки до 19 г. и по една на за момчетата в същата възраст и дамите до 21 г.), България записа загуба.

На мондиала за младежи до 21 г. в Китай тимът на Венцислав Симеонов отстъпи с 0:3 (19:25, 17:25, 20:25) в осминафиналите пред янките. Така нашите ще се изправят срещу Казахстан в мач за разпределение на местата между 9-о и 16-о.

Момчетата ни изостанаха сериозно още в началото на мача, когато американската преднина стана 7:2. Въобще не успяхме да се приближим в точките. За първи път пасивът ни стана двуцифрен при 8:18. В последните минути от гейма направихме повече точки, но това ни стигна само да стигнем до 19.

Първата третина на втората част вървеше равностойно. До 7:7 не позволявахме на съперника да се откъсне. Положението стана почти невъзможно след 10:12, когато янките направиха пет точки срещу само една наша. До края на частта те държаха контрола и поведоха с 2:0.

За първи път ние излязохме напред в началото на третия гейм, но само до 2:0 и 5:4. Резултатът се движеше равностойно и не позволявахме голямо изоставане. За съжаление при 20:21, когато още имаше шанс да се върнем в мача, САЩ направиха серия от четири точки и сложиха край.

Стилиян Делибосов бе най-резултатен за тима ни с 9 т.

Снимка: FIVB

