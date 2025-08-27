Боримиров за реванша с АЗ: Изненади стават, готови сме за продължения

Изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров говори пред медиите при заминаването на отбора за реванша от плейофа за Лигата на конференциите срещу АЗ (Алкмаар) в Нидерландия утре от 20,30 ч. "Сините" паднаха 0:2 в София.

"Бих желал да надградим това, което показахме в първата среща. Вярата не е загубена, тъй като видяхме и във вчерашните мачове, че има доста изненади. Така че за нас е най-важно да се представим по най-добрия начин и да изпълним задачите си. След мача ще видим какво ще се получи.

Не знам колко ще бъде променен отборът. Мисля, че Хулио Веласкес ще заложи на футболистите, които към момента са в най-добро състояние и които ще се противопоставят по най-добрия начин. Ръководството вярваме във футболистите и в треньора, така че каквото Хулио прецени, че ще бъде най-добре за отбора, това ще е. Мисля, че "Левски" показа вече срещу "Апоел" (Беер Шева), че е готов и за игра след редовното време. Ние сме подготвени кондиционно на много добро ниво.

Винаги нашите фенове са били дванадесетият играч, не се съмнявам, че утре ще бъде по същия начин. Мисля, че беше важно, че отложихме мача за първенство, защото трябваше да си поемем глътка въздух. Видяхте в какъв интензитет играхме всички мачове, беше важно да отложим Ботев (Пловдив) и да се фокусираме изцяло върху АЗ Алкмаар", заяви Боримиров.