Билетите за US Open от 680 до 45 500 долара

Снимка: Ройтерс

Откритото първенство на САЩ по тенис през тази година ще се превърне е в най-скъпото, като организаторите се похвалиха още преди време, че наградният фонд е достигнал 90 милиона долара, което е с 20% повече от 2024-а.

Италианската спортна библия "Гадзета дело спорт" пък обяви, че най-скъпите билети за мъжки финал на стадион "Артър Аш" ще бъдат по 45 500 долара, а средната цена на пропуск за решителния мач е 4000 долара.

При положение, че на трибуните има точно 23 771 места, това означава, че приходите само от финала ще бъдат над 95 милиона долара или повече от наградния фонд на целия турнир.

Най-евтините билети за US Open са по 680 долара.

Снимка: Ройтерс

