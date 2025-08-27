ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поискаха да остане в ареста надрусан 18-годишен, к...

Времето София 30° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21181961 www.24chasa.bg

След атаката на Керкез към вътрешния враг Стойко Сакалиев си тръгна от ЦСКА

4148
Стойко Сакалиев

Любимецът на феновете на ЦСКА от периода му като футболист Стойко Сакалиев вече не е част от "червения" клуб.

В последните 4 г. бившият нападател бе администратор на "червените". На 5 август на позицията бе назначен Димитър Вутов. В анонса бе обявено, че Сакалиев ще продължи работа за ЦСКА. Сега обаче се стига да раздяла с модерната политкоректна формулировка "по взаимно съгласие".

Това става много скоро след атаката на треньора на "червените" Душан Керкез към вътрешен враг в клуба. След загубата с 0:1 от ЦСКА 1948 в неделя босненцът обяви: Когато се прави отбор, трябва всички да са заедно. Не само футболистите и треньорите, всички в клуба. Това, което видях за два месеца, сега мога да го кажа - има много хора, които работят тук и не искат ЦСКА да върви напред. Аз мога да погледна всички в очите.

Защо има само един трансфер, за който никой не се разбра? Брахими. Преди всичко се разбираше. Знаете ли колко трансфера бяха провалени заради хора, които знаят и които говорят. Това е срамно!"

"Здравейте, армейци!

На първо място искам да изразя своята огромна благодарност към господин Гриша Ганчев и

Дани Ганчев, с които започнах моя път в клуба. Също така благодаря и на господин Валтер Папазки и всички, които в момента управляват ЦСКА, за доверието и съвместната ни работа през годините.

Винаги съм бил честен и откровен с вас и никога не съм крил това, което мисля. Днес съм длъжен да споделя една новина, която за мен е много важна – Днес се разделих с клуба .

Изказвам признателността си към цялото ръководство, към целия екип, с който работих през последните пет години – футболисти, треньори и спортно-технически щаб. За мен този период беше безценен. Аз съм човек, който винаги търси положителното и хубавото в живота и именно това ще запазя в сърцето си. Никога няма да кажа лоша дума за любимия отбор, защото съм възпитан от моето семейство да взимам най-доброто и да оставям негативното настрана.

Благодаря на всички за подкрепата и за времето, което споделихме заедно. ЦСКА винаги ще бъде част от мен – независимо дали съм вътре в клуба като човек, който работи и помага, или извън него. Подкрепата ми ще бъде вечна и винаги ще съм там, където е ЦСКА.

ЕДНА ЛЮБОВ,ЕДНА БОРБА ЕДИН ОТБОР ... САМО ЦСКА!", написа пък Сакалиев във фейсбук относно раздялата.

Стойко Сакалиев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя