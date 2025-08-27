След атаката на Керкез към вътрешния враг Стойко Сакалиев си тръгна от ЦСКА

Любимецът на феновете на ЦСКА от периода му като футболист Стойко Сакалиев вече не е част от "червения" клуб.

В последните 4 г. бившият нападател бе администратор на "червените". На 5 август на позицията бе назначен Димитър Вутов. В анонса бе обявено, че Сакалиев ще продължи работа за ЦСКА. Сега обаче се стига да раздяла с модерната политкоректна формулировка "по взаимно съгласие".

Това става много скоро след атаката на треньора на "червените" Душан Керкез към вътрешен враг в клуба. След загубата с 0:1 от ЦСКА 1948 в неделя босненцът обяви: Когато се прави отбор, трябва всички да са заедно. Не само футболистите и треньорите, всички в клуба. Това, което видях за два месеца, сега мога да го кажа - има много хора, които работят тук и не искат ЦСКА да върви напред. Аз мога да погледна всички в очите.

Защо има само един трансфер, за който никой не се разбра? Брахими. Преди всичко се разбираше. Знаете ли колко трансфера бяха провалени заради хора, които знаят и които говорят. Това е срамно!"

"Здравейте, армейци!

На първо място искам да изразя своята огромна благодарност към господин Гриша Ганчев и

Дани Ганчев, с които започнах моя път в клуба. Също така благодаря и на господин Валтер Папазки и всички, които в момента управляват ЦСКА, за доверието и съвместната ни работа през годините.

Винаги съм бил честен и откровен с вас и никога не съм крил това, което мисля. Днес съм длъжен да споделя една новина, която за мен е много важна – Днес се разделих с клуба .

Изказвам признателността си към цялото ръководство, към целия екип, с който работих през последните пет години – футболисти, треньори и спортно-технически щаб. За мен този период беше безценен. Аз съм човек, който винаги търси положителното и хубавото в живота и именно това ще запазя в сърцето си. Никога няма да кажа лоша дума за любимия отбор, защото съм възпитан от моето семейство да взимам най-доброто и да оставям негативното настрана.

Благодаря на всички за подкрепата и за времето, което споделихме заедно. ЦСКА винаги ще бъде част от мен – независимо дали съм вътре в клуба като човек, който работи и помага, или извън него. Подкрепата ми ще бъде вечна и винаги ще съм там, където е ЦСКА.

ЕДНА ЛЮБОВ,ЕДНА БОРБА ЕДИН ОТБОР ... САМО ЦСКА!", написа пък Сакалиев във фейсбук относно раздялата.