140 колоездачи се включват във велосипедното приключение „Дунав Ултра"

Около 140 колоездачи ще се включат в масовия велопоход „Дунав Ултра". Тази година то ще протече под наслов „Потокът на времето" с участници от България, Румъния и още няколко европейски държави, каза за БТА организаторът Борис Бегъмов.

Инициативата се провежда за 12-ти път и няма състезателен характер. Основната ѝ цел е да популяризира Дунавския регион като привлекателна дестинация за велотуризъм. Ентусиастите ще изминат над 700 километра, като преминават през осем области и 32 общини. Маршрутът свързва най-северозападното и най-североизточното населено място в България - селата Куделин и Дуранкулак, допълни Бегъмов.

По думите му стартът ще бъде на 30 август сутринта на площад "Бдинци" във Видин. Първо ще тръгнат най-бързите колоездачи, които ще могат да се следят на живо на специална интерекативна карта. Малко след тях ще стартират всички останали участници. Вечерта преди старта в Културен център „Жул Паскин" ще се състои официалното откриване на кампанията за ежегодното масово изминаване на маршрута.

По време на прехода участниците ще бъдат приветствани от екипи на партньорските общини, доброволци, читалищни дейци и ентусиасти. Във всяко ключово населено място ще бъдат разположени четириметрови флагове, обозначаващи официалните контролни точки с емблема на съответната община. За да бъде признато преминаването, всеки участник трябва да направи селфи на всяка от тези точки, обясни Бегъмов. И уточни, че след успешно завършване на маршрута, участниците ще получат официален сертификат за преминаване чрез мобилното приложение Dunav Ultra App, чрез който освен удостоверяване на участието и се популяризира маршрута и региона.

Новото през тази година е, че ще бъдат монтирани иновативни ремонтни станции за велосипеди в десет общини в периметъра на маршрута. Те са дарение от Фондация „Америка за България", която повече от пет години подпомага развитието на туризма по поречието на река Дунав, допълни организаторът.

Дванадесетото издание на "Дунав ултра" се осъществява със съдействието на общините Видин, Оряхово, Долна Митрополия, Гулянци, Никопол, Белене, Две Могили, Русе, Тутракан, Силистра, Генерал Тошево и Шабла. То се реализира с подкрепата от Министерството на туризма, партньори и спонсори.