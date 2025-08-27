ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Атанас Зафиров и Иван Иванов направиха първа копка...

https://www.24chasa.bg/sport/article/21182091 www.24chasa.bg

Братът на Алкарас виновен за новата му прическа

1092
Карлос Алкарас Снимка: Ройтерс

Карлос Алкарас изненада феновете в Ню Йорк, като де появи с нова прическа за първия си мач на US Open.

Бившият №1 в тениса излезе с остригана глава, която май привлече повече внимание от играта му срещу американския гигант Рейли Опелка. Испанецът спечели 6:4, 7:5, 6:4.

“Харесва ли ми новият ми външен вид? Мисля, че да”, каза носителят на 5 титли от “Големият шлем”.

Шампионът от “Ролан Гарос” обясни, че преди турнира в САЩ имал нужда от подстригване. Брат му Алваро обаче направил грешно движение с машинката и се наложило Карлос да вземе радикалното решение да остане почти без коса. Той си има личен фризьор, но в екипа преценили, че пътуването до Ню Йорк ще е прекалено дълго за Виктор.

Един от тези, които коментираха външния вид на Карлос, бе звездата в голфа Рори Макилрой. Двамата се видели на тренировъчния корт.

“Защо си се докарал така?”, бил въпросът на шампиона от “Мастърс”.

“Косата ми пречеше и реших да си проветря главата”, отговорил Алкарас.

“Да, изглеждаш добре”, заключил Макилрой. Двамата се уговорили да играят заедно голф при първа възможност, а Карлос вече прави опити да имитира движението на Рори при удар.

Карлос Алкарас Снимка: Ройтерс

