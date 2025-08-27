"Уулвърхямптън" отхвърли втората оферта на "Нюкасъл" за Йорген Странд Ларсен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Уулвърхямптън" отказа 55 милиона за Йорген Странд Ларсен.

„Вълците" не желаят да се разделят с норвежкия национал по две основни причини:

Първо времето за намиране на негов заместник е твърде малко, предвид че трансферният прозорец затваря в понеделник, и второ, защото Странд Ларсен е ключов за шансовете им да запазят мястото си във Висшата лига.

„Нюкасъл" продължава да търси нов централен нападател, след като Александър Исак настоява за трансфер в „Ливърпул".

Шведът е в конфликт с клуба и все още не е записал участие през този сезон.

Странд Ларсен, който през лятото превърна наема си от „Селта Виго" в постоянен трансфер срещу 23 млн. паунда, влезе като резерва и вкара два гола в последните осем минути при драматичната победа на „Уулвърхямптън" с 3:2 над „Уест Хем" в турнира за Купата на Лигата през седмицата.

След мача старши треньорът Витор Перейра не изключи възможността за продажба, въпреки че ясно заяви, че иска да задържи нападателя.

„Футболът си е футбол и всеки играч има цена – дори Меси или Кристиано. Разбирам как стоят нещата, но за мен този футболист е от изключително значение. Ще видим какво ще се случи", коментира Перейра.

„Нюкасъл" обаче остава привлекателна опция за Странд Ларсен, който вкара 14 гола във Висшата лига през миналия сезон.