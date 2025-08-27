ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Новият ас на "Черно море" стана младежки национал

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21182671 www.24chasa.bg

"Уулвърхямптън" отхвърли втората оферта на "Нюкасъл" за Йорген Странд Ларсен

Виктор Григоров

408
Снимка: РОЙТЕРС

"Уулвърхямптън" отказа 55 милиона за Йорген Странд Ларсен.

„Вълците" не желаят да се разделят с норвежкия национал по две основни причини:

Първо времето за намиране на негов заместник е твърде малко, предвид че трансферният прозорец затваря в понеделник, и второ, защото Странд Ларсен е ключов за шансовете им да запазят мястото си във Висшата лига.

„Нюкасъл" продължава да търси нов централен нападател, след като Александър Исак настоява за трансфер в „Ливърпул".

Шведът е в конфликт с клуба и все още не е записал участие през този сезон.

Странд Ларсен, който през лятото превърна наема си от „Селта Виго" в постоянен трансфер срещу 23 млн. паунда, влезе като резерва и вкара два гола в последните осем минути при драматичната победа на „Уулвърхямптън" с 3:2 над „Уест Хем" в турнира за Купата на Лигата през седмицата.

След мача старши треньорът Витор Перейра не изключи възможността за продажба, въпреки че ясно заяви, че иска да задържи нападателя.

„Футболът си е футбол и всеки играч има цена – дори Меси или Кристиано. Разбирам как стоят нещата, но за мен този футболист е от изключително значение. Ще видим какво ще се случи", коментира Перейра.

„Нюкасъл" обаче остава привлекателна опция за Странд Ларсен, който вкара 14 гола във Висшата лига през миналия сезон.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя