Световната федерация по волейбол отпусна на България $ 84 000 за заплати на Бленджини за 2 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската федерация по волейбол спечели нов проект по специалната програма на международната федерация за подпомагане на националните отбори с чуждестранни треньори.

FIVB одобри апликацията от България и отпусна 84 000 долара за възнаграждение за две години на старши треньора на националния отбор за мъже - италианеца Джанлоренцо Бленджини, по програмата Volleyball Empowerment.

"Изключително сме доволни от работата на Джанлоренцо Бленджини и израстването на мъжкия национален отбор под негово ръководство. В същото време се отнасяме повече от отговорно към разходите.

Именно затова във федерацията сме на мнение, че трябва да използваме всички възможности за допълнително финансиране в стремежа си за развиване на българския волейбол на най-високо ниво. Кандидатстването за проекти е точно такава възможност.

Програмата Volleyball Empowerment на FIVB е създадена именно с такава мисия - да даде възможност на националните отбори и националните федерации да развият пълния си потенциал.

Конкретният проект, по който кандидатствахме, е за треньорска подкрепа за националните отбори, като той е изцяло за ангажиране на чуждестранни специалисти. Вече имахме успешен опит с програмата, като за 2023 и 2024 година бяхме одобрени за ангажирането на Лоренцо Мичели с женския национален отбор.

Сега сме щастливи, че отново имаме успех и FIVB ни отпусна средства за нов двугодишен период за Джанлоренцо Бленджини. Още веднъж искам да подчертая, че сме наистина щастливи да имаме старши треньор с такъв капацитет и опит в стремежа си да изведем до максимума на възможностите много талантливото поколение състезатели, които да радват българските фенове", коментира президентът на федерацията Любомир Ганев.

В момента върви втората година от договора на Бленджини. Италианецът подписа за 3+2 г. миналата пролет.

Това лято под негово ръководство волейболистите ни бяха много близо до класиране за финалите в Лигата на нациите, като завършиха основната фаза с 6 победи и 6 загуби.