След експресна победа сестри Стоеви са на световен 1/8-финал в Париж

Петкратните европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха втора поредна победа и се класираха за осминафиналите на световното първенство по бадминтон във френската столица Париж.

Сестрите победиха експресно за малко повече от половин час поставените под номер 16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия) с 21:11, 21:9.

В спор за място на четвъртфиналите Стефани Стоева и Габриела Стоева ще играят с победителките от двубоя между номер 8 в схемата Юки Фукушима/Маю Мацумото (Япония) и Анджела Ю и Гроня Самървил (Австралия).