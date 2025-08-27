Александър Везенков: Последната ми контузия изискваше повече внимание, но ще съм готов

Баскетболният "Олимпиакос" започна подготовката си за предстоящия сезон, а в първото занимание се включи и българският национал Александър Везенков, който в последните седмици се възстановяваше от контузия.

"Мисля, че всички очакваме с нетърпение новия сезон. Лятото беше страхотно, работихме много, всеки самостоятелно със собствените си тренировки. Когато сезонът започне, всички искаме да влезем в ритъма на мачовете. Пожелавам на отбора си здраве, това е най-важното, и всичко останало ще дойде", коментира Везенков за официалния сайт на гръцкия клуб.

"Да говорим сега за това какво ще се случи през април или май, няма смисъл. Искаме да играем добър баскетбол, да печелим и да сме здрави. Да работим здраво. Запазихме по-голямата част от основната част", каза още бившият №1 на Европа.

Попитан за здравословното си състояние, Везенков отговори: "Това беше третата ми контузия за година и половина на същия крак, така че изискваше малко повече внимание. Работихме много добре с хората от щаба, така че ще бъда готов за първия официален мач за сезона."