България приключи безславно на световното - 1:3 от Испания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националките по волейбол приключиха безславно участието си на световното първенство по волейбол в Тайланд.

Момичетата на селекционера Антонина Зетова паднаха 1:3 (22:25, 14:25, 25:22, 18:25) от смятания за аутсайдер тим на Испания и така завършиха на последното място в групата.

Още след поражението с 0:3 от европейския шампион Турция във втората среща младият ни състав загуби шанс за елиминациите. В първата среща той записа 1:3 от Канада.

Мирослава Паскова бе най-резултатна за България с 15 т. Нася Димитров добави 12.

Интересното е, че срещу тима ни шанс за изява поучи 46-годишната разпределителка Аманда Муньос, която се справи чудесно.

От другата страна на мрежата пък се появи с 30 г. по-младата Калина Венева. Световната шампионка до 19 г. завърши с 5 т.

Трябва да се отбележи, че в Тайланд България без капитана си Елица Атанасиевич поради лични причини и контузената Радостина Маринова.