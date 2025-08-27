Без контузени в “Арда” преди решителния мач

Александър Тунчев, треньорът на “Арда”, ще може да разчита на всичките си футболисти за домакинството на “Ракув” в плейофа за Лигата на конференциите. Тимът от Родопите падна 0:1 в Полша и сега има всички шансове да продължи към същинската фаза на най-новия турнир на УЕФА. Решителният мач е тази вечер от 21 ч, а трибуните на стадиона на “Арда” се очаква да са пълни.

“Резултатът от първия мач ни дава възможност да продължим да мечтаем и ако можем да влезем в основната фаза на Лигата на конференциите. Те са по-опитният отбор, но ние си имаме нашите шансове. В Кърджали сме доказали че можем да побеждаваме”, каза предводителят на “Арда”.

Вратарят на тима - Анатолий Господинов, също изрази мнение, че отборът е готов да запише нов исторически момент в съществуването си, а именно изява в същинската фаза на състезание на УЕФА.

“Играем вкъщи и ако успеем да покажем лицето си от миналия сезон и през този в Европа, имаме шанс да влезем в основната фаза на Лигата на конференциите”, каза капитанът на тима Господинов.

