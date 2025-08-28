Сангаре и Костадинов излизат титуляри срещу АЗ

Мустафа Сангаре и Георги Костадинов ще излязат като титуляри за “Левски” в реванша срещу АЗ тази вечер от плейофа за Лигата на конференциите. “Сините” трябва да наваксват изоставане от 0:2 в Нидерландия. Двубоят в Алкмаар е от 20,30 ч.

Или казано с други думи - мисията е почти невъзможна. Именно поради тази причина се очаква треньорът на българския тим Хулио Веласкес да прибегне до нетипичен за него ход - да даде шанс на играчи, които тъкмо да са се възстановили от травми. Сангаре е най-опасният в състава на Веласкес. Липсата му се усети както в първия мач срещу нидерландския тим, така и няколко дни по-рано срещу “Ботев” (Враца) при нулевото равенство за първенството.

И с физиката си със сигурност ще затрудни отбраната на тима от Нидерландия. Костадинов пък е най-опитният в състава на испанския спец. И самото му присъствие на терена е от голямо значение за съотборниците му.

Според букмейкъри и суперкомпютри “сините” имат едва няколко процента шанс да успеят да преминат през по-скъпата селекция на съперника. В първия мач в София обаче столичани показаха, че не отстъпват кой знае колко на по-познатия опонент в Европа.

Че се очакват промени в състава за втория мач от сблъсъка с АЗ, загатна и изпълнителният директор на “сините” Даниел Боримиров.

“Не знам колко ще бъде променен съставът. Хулио ще заложи на тези, които са в най-добро състояние и ще се противопоставят най-успешно. Ръководството вярва във футболистите и треньора”, каза шефът в “Левски” при заминаването на отбора за Нидерландия. Делегацията на българския вицешампион отново бе поведена от мажоритарния собственик на столичани Наско Сираков. В чартъра, с който “сините” пътуват за Нидерландия, пък се качват десетки фенове на отбора. Очаква се тази вечер на стадион “Афас” да има над 1000 привърженици на “сините”.

“Бих желал да надградим това, което показахме в първата среща. Вярата не е загубена. Видяхме, че в Европа се случват изненади. За нас най-важното е да се представим по най-добрия начин и да изпълним поставените задачи. След мача ще видим какво ще се получи”, каза още Боримиров.

И добави: “Мисля, че “Левски” показа вече срещу “Апоел” (Беер Шева), че е готов и за игра след редовното време. Ние сме подготвени кондиционно на много добро ниво”.

Полицията в Нидерландия пък е на крак за реванша в Лигата на конференциите, а “Левски” предупреди феновете си да внимават за бомбички и расизъм преди, по време и след мача с АЗ.

В същото време отново се появиха спекулации, свързани с бъдещето на Марин Петков. Юношата на “сините” е свързан с редица европейски отбори, но все още не е продаден. Поредният клуб, който има интерес към национала, идвал от италианския “Монца”.

