Джудистите с две 5-и места за старт на първото све...

“Лудогорец” ще доказва, че 1:2 в Скопие е случайност

Руи Мота Снимка: Startphoto.bg

Че загубата с 1:2 от “Шкендия” в Скопие няма общо с футболната логика и реалните сили - това ще доказва “Лудогорец” в плейофа-реванш от Лига Европа, с който ще опита да влезе в основната фаза на втория по сила евротурнир.

“От първата минута на мача нашата идея ще бъде да го спечелим. Това е в главата на момчетата. Надявам се резултатът от първия мач да бъде просто една случайност, която се е случила”, заяви треньорът на разградчани Руи Мота.

“Очакваме да направим много повече спрямо първия мач. Вече направихме анализ с играчите и моя екип. Знаем какво трябва да променим и се надяваме да го приложим”, добави португалският специалист.

Той разкри, че и за тази среща няма да може да разчита на контузените Квадво Дуа, Агибу Камара и Йоел Андерсон, които продължават със своето възстановяване.

Той отчете важността на стратегическия ход “Лудогорец” да поиска отлагане на срещата от Първа лига с “Берое”, която трябваше да е в понеделник: “Имахме възможност да отложим само един мач. Това беше нашата жокер карта. Искахме да се възползваме от това предимство.”

“Вярваме, че можем да направим по-добър мач на нашия стадион. Надяваме се да си тръгнем с добър резултат, който е победа. Бях много болен и това беше причината да не взема участие в първия мач. Надявам се да направя много добър мач и да помогна на отбора, за да си тръгнем с победата”, каза нападателят на “Лудогорец” Кайо Видал.

Руи Мота

