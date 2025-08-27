Българска връзка в двете най-големи сензации в Шампионската лига

Български отбор отново не стигна до същинската фаза на Шампионската лига, но за сметка на това минали през т.нар. роден елит ще имат шанса да се докоснат до най-добрите във футбола в Европа през този сезон. Сензацията “Пафос” от Кипър, която преди година с кански мъки елиминира ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите, записа най-голямата изненада в последните години в плейофите на най-комерсиалния турнир. Отборът, създаден преди 11 г., изкова 1:1 с носителя на КЕШ “Цървена звезда” и по този начин се класира за първи път в Шампионската лига. В основата на успеха на “Пафос” пък е бившият директор в ЦСКА Кристиано Джарета. Италианецът ръководи умело проекта, в който се наливат милиони, но явно правилно. Собственик на клуба е роденият в Унгария бизнесмен Роман Дубов.

“Пафос” пък играе мачовете си в Лимасол и така ще бъде най-южният европейски град, който ще бъде домакин на мачове от Шампионската лига.

Още един преминал през родната действителност - Рикардиньо, бивш нападател на “Левски”, помогна на настоящия си тим да влезе за първи път в същинската фаза на Шампионската лига. Отборът на бразилеца “Кайрат” от Казахстан елиминира след дузпи гранда “Селтик”. Футболист на казахите е и друг бразилец, играл у нас. Това е миналият през “Ботев” (Пд) и “Лудогорец” Жоао Пауло, който е с контузия и не бе в групата за историческия двубой.

Така за втори път в историята на футбола в бившата съветска република отбор от тази държава ще играе в най-престижния турнир. В първия отново бе с българска следа - Станимир Стоилов бе треньор на “Астана”.

В тазгодишното издание на Шампионската лига ще има и още един пълен дебютант, но този отбор вече е доста по-разпознаваем за феновете на футбола. Става дума за норвежкия “Бодьо/Глимт”. Град Бодьо се намира в самия север на Норвегия, част от Северния полярен кръг.

