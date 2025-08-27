ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джудистите с две 5-и места за старт на първото световно в България

Иво Галенков прехвърля съперник.

С две пети места за България стартира световното първенство по джудо за кадети (до 18 г.), което се провежда в столичната зала "Асикс Арена".

Цветелин Мартинов (50) постигна три победи срещу изключителни съперници, за да стигне по 1/2-финала. Той се справи с Рза Халили (Азербайджан) със златна точка, след което по същия начин надделя и на Алехандро Куртилас, олимпийски вицешампион за младежи. А на четвъртфиналите преодоля с ипон за 21 сек и унгареца Милан Сабо, пети на младежките олимпийски игри.

В полуфиналите обаче отстъпи пред Артур Бело (Бразилия) с ипон. След това в схватка за бронза загуби и от европейския шампион Анар Гулиев (Азербайджан).

Иво Галенков (55), №67 в ранглистата, също се справи с трима съперници - ипон срещу Али Алрамзи (Кувейт) за 1,18 мин, след което преодоля и Тсиан Ан Чианг (Китайско Тайпе), втори в Азия тази година.

В четвъртфиналите победи с румънеца Алин Соричи, бронзов медалист от младежките олимпийски игри, с ипон. Но в полуфиналите бе спрян от узбека Хушнудбек Бурхенов - ипон. За бронза Иво бе подсечен от Алексей Топтигин, руснак с неутрален статут, и загуби. Топтигин бе актуалният световен шампион.

Другите ни представители отпаднаха. В Николай Данаилов (50) бе спрян от Самуел Абделмалек (САЩ) с ипон за 55 сек. Емо Христов (55) отстъпи след златна точка пред Селил Уиар (Нидерлания), като срещата продължи уникалните 10,08 мин.

Ема Василева (44) загуби от Катерина Горанович (Сърбия) с вадзари, а в същата категория Ивон Тодорова отстъпи след трето предупреждение пред Ювал Габай (Израел).

България за първи път е домакин на световно по джудо.

Цветелин Мартинов (вляво)
Цветелин Мартинов (вляво)
