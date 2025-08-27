Столичани доминират в младежката атлетика

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Борис Симеонов (КЛАСА) и Дария Касабова ("Атлетик", Сф) спечелиха 11-ото издание на надпреварата „А1 атлетика за младежи". Финалното състезанието на популярната верига се проведе на ст. „Орчо войвода" в Панагюрище. Точките от финалното състезание се удвояваха и така то се превръща в най-важният старт за годината, като най-добрите четири класирания от седемте състезания през годината се събират.

Велизар Виришапков (СКЛА "Хисаря") се класира на първо място в Панагюрище с балансирани постижение в трибоя – 8,3 на 60 м, 4,58 на скок дължина и 2:28,4 на 800 м. Това му донесе 185 точки (370 удвоени).

Борис Симеонов (КЛАСА – София) се класира на второ място в Панагюрище като не можа да реализира потенциала си на скок дължина с 4,15 и събра 178 (356) точки. На 60 м Борис показа 8,3, а на 800 м бе първи с 2:25,4.

Трети е варненецът Христо Христов ("Тангра"-Варна) със 171 (342) като неговите резултати в отделните дисциплини бяха – 8,6-4,57-2:32,5.

В генералното класиране Симеонов изпревари Виришапков с 999 срещу 967 точки, а трети бе Христов с 962 точки.

При момичетата Дария Касабова ("Атлетик" – София), която участва за трета поредна година във веригата спечели в Панагюрище и в генералното класиране.

Касабова започна с 8.4 на 60 м като отстъпи само на Добринка Николова ("Средногорски атлет" – Пирдоп) – 8,3.

В скока на дължина Николова също бе по-силна с 4,68 срещу 4,70, но Касабова показа изключително постижение на 600 м с 1:42,6 срещу 1:45,8 на съперничката си.

Така двете завършиха наблизо с 216 (432) за Дария срещу 212 (224) на Добринка. Победителката в миналогодишната верига Ивона Йорданова (Олимпия – Враца) зае третото място само на точка зад Николова с 211 (422).

Йорданова показа чудесен резултат в скока на дължина с 4,81, силно постижение на 600 м – 1:43,6 и 8,6 на 60 м. В генералното класиране Дария Касабова е първа с 1147 точки пред Ивона Йорданова – 1127. Никол Асенова ("Локомотив София – Никола Карапетров") – 1069 точки. Добринка Николова остана извън челната тройка с 1062, но на престижното четвърто място. Победителите, медалистите и всички деца в Панагюрище получиха подаръци, а първите трима и специални награди от А1, които бяха връчени от Милка Михайлова, чийто клуб имаше най-много състезатели във веригата през 2025-а и Антон Бонов от БФЛА.