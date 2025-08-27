ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джулия Робъртс и Джордж Клуни на фестивала във В...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21185464 www.24chasa.bg

Новак Джокович натупа още един млад американец, подобри рекорд на Федерер

1372
Новак Джокович отново "посвири на цигулка" след победа в "Големият шлем". Снимка: Ройтерс

Новак Джокович знае, че не играе най-добрия си тенис, но направи достатъчно, за да се класира за третия кръг на US Open.

Рекордьорът по титли от "Големият шлем" в тениса отстрани 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1 преминалия квалификациите Закари Свайда (САЩ). В третия сет 22-годишният американец имаше проблеми със сервиса заради контузия в крака. 

Бившият №1 в света Джокович е в трети кръг на турнир от "Шлема" за 75-и път и така изпревари Роджър Федерер (Швейц). Сърбинът очаква Камерън Нори (Вбр) или Франсиско Комесаня (Арж). 

Новак Джокович отново "посвири на цигулка" след победа в "Големият шлем". Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя