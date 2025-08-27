Новак Джокович натупа още един млад американец, подобри рекорд на Федерер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новак Джокович знае, че не играе най-добрия си тенис, но направи достатъчно, за да се класира за третия кръг на US Open.

Рекордьорът по титли от "Големият шлем" в тениса отстрани 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1 преминалия квалификациите Закари Свайда (САЩ). В третия сет 22-годишният американец имаше проблеми със сервиса заради контузия в крака.

Бившият №1 в света Джокович е в трети кръг на турнир от "Шлема" за 75-и път и така изпревари Роджър Федерер (Швейц). Сърбинът очаква Камерън Нори (Вбр) или Франсиско Комесаня (Арж).