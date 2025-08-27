България с най-слабо класиране на световно първенство по волейбол за жени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболистките от националния отбор записаха най-слабото класиране за България на световно.

В последния си мач от груповата фаза на шампионата в Тайланд селекцията на Антонина Зетова падна от аутсайдера, явно само на хартия, Испания с 1:3.

Така нашите момичета завършиха на последното място с 3 загуби и 2:9 геймова разлика.

Това им отрежда 27-ата позиция в крайното класиране на световното, в което за първи път участват 32 отбора.

Демек - само 5 са по-слаби от България. Пред нас завършват съвсем нетрадиционни волейболни сили като Колумбия и Кения.

На предишното световното през 2022-а под ръководството на Лоренцо Мичели националките приключиха 17-и, което досега бе най-долното място. Тогава участниците бяха 24.

Трябва да се отбележи, че в Тайланд България бе с много млад състав (4 световни шампионки до 19 г.) и без капитана си Елица Атанасиевич поради лични причини и контузената Радостина Маринова.

