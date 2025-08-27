ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джулия Робъртс и Джордж Клуни на фестивала във В...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21185658 www.24chasa.bg

България с най-слабо класиране на световно първенство по волейбол за жени

768
Испанките се оказаха твърде силни за България. Снимка: FIVB

Волейболистките от националния отбор записаха най-слабото класиране за България на световно.

В последния си мач от груповата фаза на шампионата в Тайланд селекцията на Антонина Зетова падна от аутсайдера, явно само на хартия, Испания с 1:3.

Така нашите момичета завършиха на последното място с 3 загуби и 2:9 геймова разлика.

Това им отрежда 27-ата позиция в крайното класиране на световното, в което за първи път участват 32 отбора.

Демек - само 5 са по-слаби от България. Пред нас завършват съвсем нетрадиционни волейболни сили като Колумбия и Кения.

На предишното световното през 2022-а под ръководството на Лоренцо Мичели националките приключиха 17-и, което досега бе най-долното място. Тогава участниците бяха 24.

Трябва да се отбележи, че в Тайланд България бе с много млад състав (4 световни шампионки до 19 г.) и без капитана си Елица Атанасиевич поради лични причини и контузената Радостина Маринова.

Испанките се оказаха твърде силни за България. Снимка: FIVB

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя