Моуриньо пак аут от Шампионската лига, "Брюж" унижи 6:0 "Рейнджърс"

И при втория си опит провъзгласилият се сам за Специалния сред треньорите Жозе Моуриньо не успя да вкара турския гранд "Фенербахче" в Шампионската лига.

На 62-годишният португалец попречи първият отбор в кариерата му на наставник - "Бенфика".

В плейофния реванш в Лисабон домакините биха 1:0 "фенерите" с гол на турчина Керем Актуркоглу в 35-ата мин и след 0:0 в Истанбул влязоха в основната фаза на най-авторитетния турнир. В края на мача Талиска от гостите получи втори жълт картон и бе изгонен.

В Белгия "Брюж" унижи 6:0 шотландския "Рейнджърс" и с общо 9:1 влезе сред най-добрите на континента (още в 8-ата мин Максилмилиан Арънс от гостите получи червен картон).

Същото направиха "Карабах" и "Копенхаген".

Азерите паднаха 2:3 у дома от унгарския "Ференцварош", но бяха били с 3:1 в Будапеща.

Тимът от датската столица би 2:0 "Базел" след 1:1 в Швейцария.