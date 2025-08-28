ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Мързеливият лукс” - новият тренд на милионерите

"Юнайтед" проби дъното! "Гримзби" от IV лига го изхвърли с 12:11 при дузпите от купата на лигата

Феновете на "Гримзби" лудеят на терена. Снимка: Ройтерс

"Манчестър Юнайтед" вече окончателно придоби завършен вид на сонда, подобна на тези от филма "Армагедон", която може да пробие дъното, колкото и да е твърдо.

В мач от втория кръг на турнира за купата на лигата в Англия рекордьорът по титли (с "Ливърпул" имат по 20) се сгромоляса за пореден път под ръководството на Рубен Аморим, след като отпадна от 4-дивизионния "Гримзби".

За да е още по-болезнен поредният провал за феновете на "червените дяволи", това се случи по болезнено драматичен начин.

Домакините от "Гримзби" взеха аванс от 2:0 чрез Вернъм (22) и Уорън (30). Новото попълнение Браян Мбеумо намали в 75-ата мин, а в 89-ата мин Хари Магуайър изравни.

При дузпите обаче за несравнима наслада на феновете си "Гримзби" би 12:11.

При това друго ново попълнение - Матеус Куня, можеше да направи 5:4 при редовните дузпи, но пропусна. Направи го и Мбеумо при фаталната 13-а.

