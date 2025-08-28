Георги Павлов: Атлетиката дава 20 бона за световна титла в Токио, премии до 12-о място

Избраният за председател на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов обяви официално премиите, които ще бъдат осигурени за българските състезатели, класирали се в топ 12 на световното първенство по лека атлетика в Токио, което ще се проведе от 13 до 21 септември.

Премиите ще бъдат равностойни за атлет и треньор и разпределени, както следва:

1-во място – 20 000 лв.

2-ро място – 15 000 лв.

3-то място – 12 000 лв.

4-то място – 9 000 лв.

5-то място – 8 000 лв.

6-то място – 7 000 лв.

7-мо място – 6 000 лв.

8-мо място – 5 000 лв.

9-то място – 4 000 лв.

10-то място – 3 000 лв.

11-то място – 2 000 лв.

12-то място – 1 000 лв.

Българските атлети, които извоюваха право да стартират на световното първенство в Токио са Божидар Саръбоюков (скок дължина), Тихомир Иванов (скок височина), Пламена Миткова (скок дължина) и Габриела Петрова (троен скок).

Георги Павлов подчерта, че финансовото стимулиране ще бъде устойчива и дългосрочна политика на ръководството. Премии ще се осигуряват за всички световни и европейски първенства, както и за олимпийски игри, във всички възрастови групи. Средствата ще бъдат обезпечени чрез стратегически партньорства и подкрепа от спонсори. Избраният за председател на БФЛА вече премира най-добре представилите се атлети и техните треньори от Евро 2025 до 20 години.

След официалното вписването като председател Георги Павлов ще инициира изготвянето на план за премиите за целия олимпийски цикъл до 2028 г. – с цел да бъде осигурена предвидимост, прозрачност и мотивация за постигане на високи спортни резултати.

Българската федерация по лека атлетика ще продължи да работи последователно за развитието на спорта в страната, с фокус върху професионалната подкрепа за българските атлети и тяхното развитие.