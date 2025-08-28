ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хърватска опера за Джон Ленън гостува в София

Борбата възстанови над 300 бона на спортното министерство

Иван Пешев и Станка Златева СНИМКА: ММС

Българската федерация по борба изплати на Министерството на младежта и спорта сумата от 314 570,05 лв. след установени финансови нарушения и злоупотреби, извършени по време на управлението на бившия президент Христо Маринов и членовете на управителния съвет Гриша Ганчев и Данаил Ганчев.

Проверката бе извършена от Министерството на младежта и спорта за периода 01.01.2020 – 31.12.2023 г.

В резултат на нея бе изготвен констативен протокол за възстановяване на средствата, който беше връчен на настоящия председател на федерацията Станка Златева.

