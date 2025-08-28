Рекорден брой атлети в скоростното изкачване на Черни връх тази неделя

Рекорд по участници ще запише тази неделя 19-ото издание на скоростно изкачване на Витоша. Над 400 атлети ще се опитат да преминат разстоянието от центъра на София до Черни връх за по-малко от 1.36:45 ч. и 1.54:30 ч. съответно при мъжете и жените по време на големия спортен празник, организиран отново от Столична община чрез Фондация „София – европейска столица на спорта", Български туристически съюз, Природен парк „Витоша" и Сдружение „Маратон". Няколко емблематични събития ще съберат много приятели на планината тази неделя на витошкия първенец.

Три лъчеви похода

Точно в 9.00 ч. малко преди Моста на влюбените ще бъде даден старт на традиционното планинско бягане „Витоша Рън – от НДК до Черни връх". Същевременно към витошкия първенец ще потеглят два лъчеви похода: от Златните мостове (в 8.00 ч) и от х. „Алеко" (в 9.00 ч), като във втория се очаква да се включи и президентът Румен Радев. Третият лъч от с. Железница тръгва в 7.00 часа, като по този маршрут Алеко и доктор Тантилов за първи път изкачват Черни връх.

Тържествата по отбелязването на 130-ата годишнина на туристическото движение в България включват в събота от 16.30 ч традиционното поднасяне цветя на морената пред Народния театър „Иван Вазов", откъдето през 1895 г. Алеко Константинов е повел 300 души към Черни връх. След това ще има шествие на туристическите дружества и поднасяне на цветя пред паметника на Алеко Константинов на бул. "Витоша" и тържествен концерт пред НДК от 19.00 ч.

Кулминацията на върха

Кулминацията ще бъде на другия ден, в неделя, 31 август на върха, където ще се състои Национален туристически събор. В него ще участват представители на туристическите дружества, членове на БТС от цялата страна, както и държавни институции, за които развитието на туризма е приоритет. Там около 10.30 ч. се очаква финалът на най-бързите в планинското бягане НДК - Черни връх. В 11.45 ч. е награждаването на призьорите, след което в 12.00 ч. ще бъдат поднесени цветя на барелефа на Алеко Константинов на морената на Черни връх. На витошкия първенец лично държавният глава, председателят на БТС Венцислав Венев, председателят на Фондация „София – европейска столица на спорта" Димитър Шалъфов и останалите официални лица ще наградят покорителите на 10-те планински първенци в България и ще връчат грамоти на туристически дружества. За доброто настроение отново ще се погрижи прочутият народен певец и лауреат на международни награди Александър Александров – Алекс, в програмата са предвидени планинарски и народни песни и танци в изпълнение на хорове и ансамбли от цялата страна.

Милица Мирчева и Милка Михайлова на старт във „Витоша рън"

За отбелязване на празника, Сдружение "Маратон" заедно със Столична община чрез Фондация „София – европейска столица на спорта" организира за 19-а поредна година най-масовата надпревара по планинско бягане от веригата Five mountains – състезателното изкачване „Витоша Рън" от центъра на град София до Черни връх (2290 м). Надпреварата по 18-километровия маршрут от НДК до Черни връх е с 1734 м сумарна положителна денивелация.

Трасето вече се подготвя за тези, които искат да го опитат предварително, то е предизвикателство както за любителите на бягането в планината, така и за професионалните планински бегачи. Контролното време от 5 часа позволява на спортисти и любители с различна подготовка да изпитат физическите си и морални сили. Освен рекордьорката Милка Михайлова, на старт се очаква и националната рекордьорка по маратон Милица Мирчева, която притежава върховото постижение в класическото шосейно бягане с 2.29:23 ч. от Копенхаген през 2022 г. Отскоро Милица е и спортен директор на Софийския маратон, в който преди 3 години е вицешампионка. Куриозно сред участниците ще бъдат първите двама победители в скоростното изкачване през 2007 г Милка Михайлова и Бойко Златанов, който пък не е пропускал нито едно издание и сега в неделя ще пробяга дистанцията за 19-и пореден път.

В името на рекорда

Настоящият скоростен рекорд за изкачване на Витоша при мъжете от 1.36:45 ч бе поставен през 2011 г. от Шабан Мустафа, а рекордът при жените от 1.54:30 ч е регистриран от Милка Михайлова също през 2011 г. Трасето ще бъде маркирано в събота и почистено след състезанието. Досега за участие са се записали близо 400 атлети, със сигурност тази цифра ще се увеличи, тъй като последната регистрация е рано сутринта преди старта в неделя. Стартови номера и пакети ще могат да се получат вечерта преди състезанието, в събота от 19.00 до 20.00 ч. в Информационния център на „София – европейска столица на спорта" на бул. „Михай Еминеску" № 5 (срещу Румънското посолство).

За седма поредна година най-бързите ще могат да се следят онлайн чрез GPS-система по пътя им към върха, която ще се активира в сайта https://marathon.bg/vitosha-run-2025/. Там са публикувани карта на трасето, начините и сроковете за заявките, които могат да се направят и непосредствено преди старта. Всеки участник ще получи ваучер на стойност 25 лв. за Лефтеровата къща в Родопите с възможност да комбинира с бягане и колоездене високо в планината, а един от успешно завършилите ще спечели по жребий професионален спортен часовник. Наред с това, на всеки финиширал ще бъде връчен много красив паметен медал за спомен от участието.

18-км трасе с D+1734 м денивелация

Ето и повече подробности за трасето: Старт – София, НДК (Източната част до билетния център), Финал – Черни връх; Дължина: 18 км, D+1734 м с 5 междинни контролни пунктa. Преминава по Моста на влюбените, пo централната алея на Южен парк, продължава по ул. Никола Крушкин, пресича бул. Тодор Каблешков, пресича Околовръстен път на кръговото с бул. Черни връх, зад Фантастико, по ул. Чемшир през Драгалевци, Посетителски център Витоша, пътеката за Черни връх, през Голи връх и Платотo до финала на Черни връх. Контролните пунктове са 6: Южен парк, Хенрик Ибсен, Околовръстен път, Информационен център Витоша, Бай Кръстю и Голи връх.

Осигурено е извозване на багаж на участниците от старта до финала на Черни връх. След завършване на проявата за участниците е осигурен транспорт до София с автобус, който ще тръгне от паркинга пред хотел Морени след 14:00 ч. при запълване на местата срещу стартов номер, до надлеза на околовръстния път. Същият се връща на паркинга до х. „Морени" за втори курс до старта при НДК. От паркинга пред хотел Морени може също да се ползва редовен градски транспорт с автобуси 66 и 266.

Да пазим и обичаме планината

Организаторите апелират за толерантност, да се прави път на състезателите, които имат нужда от подкрепа. В планината има място за всички. Молбата е също да не се събират маркировъчните ленти по трасето, те задължително ще бъдат събрани от организаторите след края на състезанието. И в тази връзка напомняме на всички участници в надпреварата и всички любители на планинския туризъм, които ще се качат на Витоша за празника – нека пазим планината и да не оставяме боклук след себе си.