Пуснаха движението по новия мост в "Бакърена фабри...

Меси донесе финал на "Интер Маями" с 2 гола за обрат

Вратарят на "Орландо" Педро Галезе пада върху Лео Меси. Снимка: Ройтерс

При завръщането си след травма мегазвездата Лионел донесе на своя "Интер Маями" класиране за финала в турнира за купата на лигите (участват отборите от МЛС и тези от елита на Мексико).

У дома тимът на аржентинския нападател падаше 0:1 от "Орландо" след попадение на Марко Пашалич в края на първата част

В 75-ата мин съотборникът му Давид Брекало беше изгонен за втори жълт картон, а от отсъдена дузпа Меси изравни. В 88-ата мин той направи резултата 2:1

Теласко Сеговия оформи крайното 3:1 в продължението.

Във финала на турнира "Интер Маями" ще се изправи в неделя срещу "Сиатъл Саундърс".

