ЦСКА 1948 с 19-и нов

Футболният отбор на ЦСКА 1948 ще привлече младия защитник от Беларус Егор Пархоменко, който в момента играе за "Неман" (Гродно), обяви в профила си във фейсбук финансовия благодетел на клуба Цветомир Найденов.

22-годишният футболист е висок 193 см и по всяка вероятност е привлечен за заместник на продадения в руския "Оренбург" Емил Ценов. За беларусина ще бъде платена трансферна сума, тъй като договорът му с отбора от Гродно е до декември 2026-а година.

Така той ще стане 19-ото ново попълнение на играещия в Бистрица отбор и представител на 12-а нация.

Пархоменко е юноша на школата РГУОР-Минск, а на 19 години се мести в Гродно, като "Неман" е единственият му професионален отбор до момента, но през това лято впечатли в седем мача в турнира на УЕФА Лигата на конференциите.

Снажният бранител има пет мача за националния отбор на Беларус, всичките при селекционера Карлос Алос. Той обаче и в двата мача с България в турнира Лигата на Нациите през 2024-а година не попадна на терена.